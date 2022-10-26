Filistin’deki yabancı diplomatlar, 16 gündür İsrail kuşatması altındaki Nablus’u ziyaret etti
Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer, “Gerçekten de günümüze, dünyamıza, insanlığımıza yakışmayan bir durum var. 200 bin kişi burada neredeyse günlük hapis içinde yaşıyor ve topluca cezalandırılıyorlar. Bunun kabul edilmesi mümkün değil.” dedi.
Kudüs
Filistin’deki 17 ülkenin yabancı misyon şefleri, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun 16 gündür kuşatma altında tuttuğu Nablus şehri ile dayanışmak için bu şehri ziyaret etti.
Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik’in ev sahipliğinde, Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve diğer 16 ülkenin üst düzey diplomatları Nablus Valiliği'nde bir araya geldi.
Valilik binasında yapılan basın açıklamasında, İsrail ordusunun bir İsrail askerinin öldürülmesi üzerine 11 Ekim'den bu yana ablukaya aldığı Nablus kentinde giderek artan insani krize ilişkin, yabancı diplomatlara ve basın mensuplarına brifing verildi.
Açıklamada, Nablus’a yaptıkları ziyaret ve ablukaya karşı Filistin’e verdikleri destek ve dayanışmadan ötürü diplomatlara teşekkür edildi.
İsrail ordusunun kuşatma kapsamında kente çıkan yolları kapatması ve tüm giriş çıkışları sıkı kontrollere tabi tutması nedeniyle kentte yaşayan yaklaşık 200 bin Filistinlinin saatler süren uzun kuyruklarda beklediğine işaret edilen açıklamada, yerel halkın ekonomisinin büyük zarar gördüğü, sağlık ve eğitim hizmetlerinin felce uğradığı vurgulandı.
Açıklamada, ayrıca, İsrail askerlerinin şehrin farklı noktalarında düzenlediği baskınların sivillere korku saldığına dikkat çekilerek, İsrail güçlerinin baskınlarda kasıtlı olarak hedef alınması sonucu sivil kayıpların yaşandığı belirtildi.
Diplomatlar, ablukanın boyutunu yerinde gözlemledi
Basın açıklamasının ardından yabancı diplomatlar, İsrail’in kente giriş çıkışları ablukaya aldığı Deyr Şeref ve Beyt Kurif kontrol noktalarını ve Nablus Eski Şehri’ni ziyaret etti.
Diplomatlar, İsrail askerlerinin, Nablus’a çıkan ana yollardan birini gelişigüzel bir şekilde toprak dökerek araç geçişine kapattığı Deyr Şeref’teki kontrol noktasına gelerek Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları yerinde gözlemledi.
Büyükelçi Demirer: “İnsanlığımıza yakışmayan bir durum”
Burada AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Nablus’a, Filistin hükümetinin daveti üzerine, “Filistin halkı ve Nablus şehrinin sakinleriyle dayanışma ve desteklerini bildirmek” için geldiklerini söyledi.
Büyükelçi Demirer, “Buradaki varlığımızla bu sorunu dünyada daha fazla duyurmak ve daha fazla dikkat çekmek amacındayız.” dedi.
Demirer, İsrail askerlerinin nöbet tuttuğu toprak bariyerin önünde yaptığı açıklamada, tanık olduğu kuşatmanın boyutunu şöyle değerlendirdi:
“Gerçekten de günümüze, dünyamıza, insanlığımıza yakışmayan bir durum var. 200 bin kişi burada neredeyse günlük hapis içinde yaşıyor ve topluca cezalandırılıyorlar. Bunun kabul edilmesi mümkün değil.
Çok basit, çok çağdışı bir şekilde toprakla şehrin en ana yolu kapatılmış. Bu yol Filistin’in en büyük şehrine bağlanan yollardan birisi ve Cenin’e giden yolun çıkışı. Toprak dökülerek kapatıldığını görüyoruz ve buna söylenebilecek kelime yok.”
Şehirdeki durumun, İsrail ve Filistin için “iki devletli çözüm dışında başka bir çözüm olmadığını gösterdiğini” kaydeden Büyükelçi Demirer, “Çünkü böyle bir kuşatma, abluka ve şiddet mütemadiyen sürdürülemez. Barışçıl ve iki devletli çözüme olan mutlak ihtiyaç bugünlerde daha da iyi anlaşılıyor.” diye konuştu.
Yabancı misyon grubu, daha sonra Beyt Kurif kontrol noktasını ve Nablus Eski Şehri’ni gezerek Filistinli yetkililerden yerinde bilgi aldı.
Nablus’ta 16 gündür süren kuşatma
Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti.
Olayın ardından İsrail askerleri Nablus'u kuşatma altına almıştı.
İsrail ordusu bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine çok sayıda baskın gerçekleştirmiş, olaylarda aralarında çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail ordusu, son olarak 25 Ekim gecesi Nablus Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürülmüş, 20 kadarı da yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.