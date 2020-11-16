Euro
9.15
Dolar
7.74
BIST 100
1,294.89
Altın
1,890.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi

Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık toplantısında, "İsrail, Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi." dedi.

Esat Fırat   | 16.11.2020
Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi

Kudüs

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme yoluyla yeni bir gerçeklik dayatmak için zamanla yarıştığını söyledi.

Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık toplantısında, "İsrail, Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi." dedi.

İsrail’in yerleşim inşa ve genişletme faaliyetlerinde benzeri görülmemiş tehlikeli gelişmelerin yaşandığı konusunda uyarıda bulunan Iştiyye, dünya ülkelerine İsrail’i durdurmak için ciddi bir şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.

Iştiyye, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerine düzenleyeceği ziyarete ilişkin bir kez daha, "Bu ziyaret, siyonist müstemlekelere (Yahudi yerleşim birimleri) meşruiyet kazandırmayacaktır. Dünyayı bu ziyareti durdurmaya ve bu müstemlekelerde üretilen mallara boykot uygulamak için bir adım daha atmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Yahudi yerleşim birimleri yetkililerinin daha önce Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentine düzenlediği iş ziyaretine de BAE’nin adını anmadan değinen Iştiyye, Yahudi yerleşimcilerin bu ziyaretlerinin tehlikeli bir girişim olduğunu ve Arap Birliğine Yahudi yerleşimcilerle iş birliği yapan bu Körfez ülkesiyle ilgili gerekeni yapması çağrısında bulundu.

İsrail Planlama ve Toprak Kurumu, pazar günü işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Givat HaMatos Yahudi yerleşim birimine 1257 konutun inşa edilmesi için ihale açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Akdağ: Korona belirtileri çalışmaya engel değildir başlıklı haber tamamen yanlış bir bilgidir
BioNTech ve Fosun Pharma, Çin’de Kovid-19 aşı adayının 2. aşama denemelerine başlayacak
Moderna şirketi de Kovid-19 aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı
İstanbul'da Kovid-19 denetimlerinde 22 Ağustos'tan bu yana 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi
İran'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları: İş yerleri kapatılıyor, şehirler arası seyahat yasaklanıyor

Benzer haberler

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi

Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail Trump’ın gidişinden önce Yahudi yerleşim inşa faaliyetine hız verdi

Kudüs'te İsrail, ABD, Bahreyn üçlü toplantısı

BM'den İsrail'e 'Doğu Kudüs'te yasa dışı yeni konut inşası planını durdurma' çağrısı

AB Kudüs Temsilcisi: Yeni Yahudi yerleşim birimleri Filistin devleti olasılığına zarar verir

AB Kudüs Temsilcisi: Yeni Yahudi yerleşim birimleri Filistin devleti olasılığına zarar verir
Karadaği: Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca İsrail'i memnun etti

Karadaği: Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyi'nin bildirisi, yalnızca İsrail'i memnun etti
Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki

Türkiye'den İsrail'in Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki