Euro
6.42
Dolar
5.84
BIST 100
100,674.40
Altın
1,506.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adana İncirlik Hava Üssü’nden yayındayız
logo
Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze eşi görülmemiş sıkıntılar yaşıyor

Filistin Başbakanı Iştiyye,"Gazze, eşi benzeri görülmemiş büyük sıkıntılar yaşıyor. Gazze'de suların yüzde 95'i içmeye uygun değil. İşsizlik yüzde 55, fakirlik yüzde 72." dedi.

Qays Abu Samra,Hamdi Yıldız   | 09.10.2019
Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze eşi görülmemiş sıkıntılar yaşıyor

Kahire

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin hiç olmadığı kadar büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiren Iştiyye, bu ülkede yaşayan Filistinlilerle bir araya geldi.

Başkent Kahire'deki Filistin Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Iştiyye, Gazze'deki zor hayat şartlarına dikkati çekti.

"Gazze'de suların yüzde 95'i içmeye uygun değil. İşsizlik yüzde 55, fakirlik yüzde 72"

İsrail'in 13 yıldır uyguladığı abluka nedeniyle bölgede fakirlik ve işsizlikte büyük artışlar olduğunu belirten Iştiyye, "Gazze, eşi benzeri görülmemiş büyük sıkıntılar yaşıyor. Gazze'de suların yüzde 95'i içmeye uygun değil. İşsizlik yüzde 55, fakirlik yüzde 72. Halka günde sadece 8 saat elektrik verilebiliyor." dedi.

Gazze konusunun Mısır ziyaretinin başlıca gündem maddeleri arasında olduğunu vurgulayan Filistin Başbakanı, "Her nerede olurlarsa olsunlar halkımıza karşı vefakar kalacağız." ifadesini kullandı.

Iştiyye, Mısır yönetimiyle bu kapsamda çeşitli anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, "Ürünlerimizin Mısır'a girişinin sağlanmasını, Mısır ürünlerinin de pazarlarımızda satılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, geniş bir heyetle pazartesi günü Mısır'a gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı

Benzer haberler

'Gazze eşi görülmemiş sıkıntılar yaşıyor'

'Gazze eşi görülmemiş sıkıntılar yaşıyor'

'İsrail Filistinli tutuklulara türlü işkenceler uyguluyor'

Gazze'deki sendikalar İsrail ablukasını protesto etti

Hamas başkanlık ve genel seçimlerin 'eş zamanlı' yapılmasını istiyor

Hamas başkanlık ve genel seçimlerin 'eş zamanlı' yapılmasını istiyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları sürüyor
İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı