Dolar
30.24
Euro
32.92
Altın
2,023.47
ETH/USDT
2,386.10
BTC/USDT
40,959.00
BIST 100
8,053.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çankaya’nın Maltepe semtinde bir binanın çatısından çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası arenada fikir birliği olduğunu belirtti.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var

Ramallah

Filistin Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Iştiyye, hükümetin haftalık olağan toplantısında konuştu.

Iştiyye, konuşmasında, "İki devletli çözüm seçeneği çerçevesinde uluslararası bir hareketlilik var. Dünyanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iki devletli çözümü reddeden hükümetinin tutumuna dikkat kesilmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın işgali sonlandırmak için çaba sarf etmesi, Filistin devletini tanıması ve Filistin'in BM üyesi olması yönünde oy kullanması gerektiğini ifade eden Iştiyye, "Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var." dedi.

Iştiyye, bu uluslararası fikir birliğinin "işgali sona erdirmeye yönelik Filistin devletini sahada somutlaştıracak pratik adımlara" dönüştürülmesi gerektiğini aktardı.

Filistinlilere yönelik devam edegelen saldırıları, yerleşim birimleri, işgal ve barışı reddetmesi nedeniyle dünyanın İsrail'e yaptırım uygulamayı düşünmeye başlaması gerektiğini belirten Iştiyye, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki katliam makinasının durdurulması" çağrısında bulundu.

Iştiyye'nin açıklamasının, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları ile İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri'ni Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getirmesi beklenen toplantıdan önce yapılması dikkati çekti.

Toplantıda, gelecek aylarda "Orta Doğu'da iki devletli çözüm" ilkesinin pekiştirilmesi amacıyla uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesine yönelik hazırlıkların görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının gündem maddeleri içinde ayrıca "AB'nin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddet uygulayan yasa dışı yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına" ilişkin hazırlıkları da yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme Toplantısı'nın ilki başladı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni iddianame hazırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Tüm milletimize ilham kaynağı oldun"
İçişleri Bakanlığından sahte ve standart dışı plaka uyarısı
Balıkesir’de hıza saatte 80 kilometreyi bulan poyraz hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 40 kişi toplu mezara defnedildi

Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde 40 kişi toplu mezara defnedildi

AB, şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırımları görüşüyor

Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var

Yunanistan: Barış planı, Filistin için sürdürülebilir perspektif sağlamalı

Yunanistan: Barış planı, Filistin için sürdürülebilir perspektif sağlamalı
Haaretz gazetesine göre İsrail'de her eleştiri "ihanet ve tehdit" olarak algılanıyor

Haaretz gazetesine göre İsrail'de her eleştiri "ihanet ve tehdit" olarak algılanıyor
AB: İsrail'in çözümü nedir, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi

AB: İsrail'in çözümü nedir, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet