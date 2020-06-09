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Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin devletinin kurulma şansı kalmazsa İsrail'i tanıma kararı masaya gelir

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin'in devletinin kurulma şansının ortadan kalkması durumunda İsrail'i tanıma kararının masaya yatırılacağını belirtti.

Gülşen Topçu   | 09.06.2020
Filistin Başbakanı Iştiyye: Filistin devletinin kurulma şansı kalmazsa İsrail'i tanıma kararı masaya gelir

Kudüs

Filistin Devlet Televizyonu'na konuşan Iştiyye, İsrail'in, kendisiyle imzalanan tüm anlaşmaları ve uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini kaydetti.

İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planının, Filistin siyasi yönetimi ve ulusal proje için bir varoluş mücadelesi olduğunu dile getiren Iştiyye, "Filistin devletinin kurulma şansı ortadan kalkarsa İsrail'i tanıma kararımızı masaya yatırırız." ifadesini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkanı Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı İzak Rabin arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması (I. Oslo), İsrail ve Filistin taraflarının birbirini karşılıklı olarak tanımasının yanı sıra İsrail'in FKÖ'yü Filistin'in resmi temsilcisi olarak tanıması ve FKÖ'nün de İsrail'in güvenli sınırlar içinde var olma hakkını tanıması maddelerini içeriyordu.

İsrail'in Batı Şeria'yı "ilhak" planlarına karşı atılacak adımları görüşmek üzere 19 Mayıs Ramallah'ta Filistin'in üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Devlet Başkanı Mahmud Abbas, güvenlik anlaşmaları dahil, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmuştu.

İsrail’in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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