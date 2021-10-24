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Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye: El-Halil'de yeni yerleşim birimi inşa edileceği duyurusu topraklarımıza açık bir saldırıdır

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim konutları inşasına onay verme planını kınadı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hacer Başer   | 24.10.2021
Filistin Başbakanı Iştiyye: El-Halil'de yeni yerleşim birimi inşa edileceği duyurusu topraklarımıza açık bir saldırıdır Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Beytullahim kentinde düzenlenen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Iştiyye, İsrail'in yerleşim planlarının, başta ABD olmak üzere tüm dünyaya, bu türden emrivakilere karşı koyma konusunda büyük sorumluluk yüklediğini ifade etti.

"El-Halil kentinin göbeğinde yeni yerleşim birimleri ve konutları inşa edileceğinin duyurulması, topraklarımıza yönelik açık bir saldırıdan başka bir şey değildir." diyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın son gelişmeleri görüşmek ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurmak için uluslararası bir kampanya başlatmak üzere bu akşam Filistinli yönetimiyle acil bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

Toplantının, Abbas liderliğinde, Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu üyeleri, Fetih Hareketi Merkez Komitesi, Filistinli grupların genel sekreterleri, güvenlik birimi başkanları ve Başbakan Iştiyye'nin katılımıyla yapılması bekleniyor.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde en az 3 bin 100 yeni konut inşasına onay vermeyi planlıyor.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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