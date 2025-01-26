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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin asıllı Polonyalılar, İsrailli bakan hakkında suç duyurusunda bulundu

Filistin asıllı Polonya vatandaşları, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere ülkeye gelen, İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch hakkında Gazze'de savaş suç işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Burak Dağ  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Filistin asıllı Polonyalılar, İsrailli bakan hakkında suç duyurusunda bulundu

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Varşova Başsavcılığı'na suç duyursunda bulunan Filistin asıllı Polonyalılar, emekli savaş pilotu Bakan Kisch'in orduda görev yaptığı dönemde Gazze Şeridi’nde savaş suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasını talep ediyor.

Suç duyurusunda bulunanlardan bazılarıysa, 2016'ya kadar orduda görev yapan Kisch'in Gazze Şeridi'ne saldırılar sırasında aile üyelerinin öldürülmesinden sorumlu olduğunu öne sürdü.

İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı kararın ardından tutuklanma endişesi nedeniyle Polonya'daki Auschwitz etkinliğine katılmayacağını yazmıştı. İsrail'i yarın yapılacak törende Eğitim Bakanı Kisch temsil ediyor.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Sivil toplum kuruluşları, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle Netanyahu başta olmak üzere İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve yerel makamlara suç duyurusunda bulunuyor.

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