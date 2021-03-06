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Dünya

Filistin Alimler Heyeti, Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı

Filistin Alimler Heyeti, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini sundu.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 06.03.2021
Filistin Alimler Heyeti, Tatvan'daki helikopter kazası nedeniyle taziye mesajı yayınladı

Ankara

Filistin Alimler Heyeti'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, elim kaza sebebiyle Türkiye ve kardeş Türk halkıyla dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kazada şehit olan askerler için başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin perşembe günü kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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