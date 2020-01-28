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Dünya

Filistin 'ABD'nin sözde barış planını' görüşmek için Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'ne, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

Qais Omar Darwesh Omar,Hacer Başer   | 28.01.2020
Filistin 'ABD'nin sözde barış planını' görüşmek için Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatıyla bakanlığın, Arap Birliği'nden dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğunu belirtti. 

Toplantıya Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın da katılacağını kaydeden Dik, "Filistin, Arap ülkelerinden Trump'ın sözde barış planına karşı açık bir tavır takınmalarını talep ediyor." dedi.

Trump’ın sözde barış planı

ABD yönetiminin İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkı lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

Trump, Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, sözde barış planını bugün açıklayacağını duyurmuştu.

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