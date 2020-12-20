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Dünya

Filistin ABD ile ilişkilerin normalleşmesini Biden'ın sözlerini tutmasına bağladı

Filistin, ABD başkanlığına seçilen Biden'ın, Filistin davasıyla ilgili verilen sözleri uygulaması durumunda, iki ülke arasında kesilen ilişkilerin yeniden normale dönebileceğini duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 20.12.2020
Filistin ABD ile ilişkilerin normalleşmesini Biden'ın sözlerini tutmasına bağladı

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında toplanan Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi, ABD ile ilişkilerin kesilmesine dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "Filistin yönetimi, yeni Amerikan yönetiminin, Filistin meselesiyle ilgili ilan ettiklerini uygulaması durumunda bu ülkeyle ilişkileri yeniden kuracaktır." ifadelerine yer verildi.

''Biden'ın verdiği sözler, sözde Yüzyılın Anlaşması'nın tam tersi''

Joe Biden'ın, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım Ajansını (UNRWA) ve iki devletli çözümü desteklemek gibi, Filistin halkına çeşitli destek vaatlerinde bulunduğuna işaret edilerek, Biden'ın verdiği sözlerin, sözde Yüzyılın Anlaşması'nın tam tersi olduğu kaydedildi.

Ayrıca Filistin yönetiminin, uluslararası bir konferansın kurulması yoluyla, uluslararası kararlara dayanarak Orta Doğu'da barış çalışmalarının yeniden canlandırılması için uluslararası toplumla birlikte çalışacağı vurgulandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planının ardından Filistin yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ), İsrail ve ABD ile imzaladığı güvenlik dahil tüm anlaşmalardan çekildiğini söylemişti.

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