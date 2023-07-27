Dolar
26.95
Euro
30.02
Altın
1,976.83
ETH/USDT
1,877.00
BTC/USDT
29,480.00
BIST 100
6,818.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(DRON) Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. -VTR-
logo
Dünya

Filipinler'in kuzeyinde Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan Doksuri Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Nuri Aydın  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Filipinler'in kuzeyinde Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Manila

Ülkenin kuzeyini vuran tayfundan binlerce kişi etkilenirken, çok sayıda evin çatısı uçtu.

Yetkililer, Cagayan bölgesinde yaklaşık 16 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini, bazı kasabalarda sel, bazı bölgelerde de heyelanlar meydana geldiğini açıkladı.

Benguet eyaletinde heyelan nedeniyle toprak altında kalan bir evde 4 kişi, ülkenin kuzeyindeki Baguio kenti ve Isabela eyaletinde de birer kişi yaşamını yitirdi.

Kısmen etkisini yitirmeye başlamasına karşın Doksuri Tayfunu'nun hızının saatte 214 kilometreye kadar etkili olabileceği belirtiliyor.

Cagayan Bölge Valisi Manuel Mamba, dün yaptığı açıklamada, kuzey bölgelerindeki en az 4 şehirde elektriklerin kesildiğini, kuraklık nedeniyle yıpranan mısır ve pirinç tarlalarının zarar görmesinden endişe duyduğunu ifade etmişti.

Filipinler sahil güvenliğinden yapılan açıklamada ise yaklaşık 3 bin 800 yolcunun sefere çıkma yasağı uygulanan birçok limanda mahsur kaldığı bildirilmişti. Açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, sel sebebiyle evlerinde mahsur kalan kişileri botlar ve iplerle tahliye ettiği belirtilmişti.

Doksuri Tayfunu, Tayvan'da da etkili oluyor

Tayvan Merkezi İklim Bürosu (CWB) da tayfunun saatte 198 kilometre hızla bölgede etkili olduğunu açıklamıştı.

Doksuri Tayfunu'nun Tayvan'ın doğu kıyısında şiddetli yağış ve rüzgarlara sebep olması nedeniyle Kaohsiung ve Taitung şehirleri arasında tren seferleri durdurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı
Bakan Tunç, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı: Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı
Bakan Uraloğlu, Van'da güneş enerjisi santralinin açılışını yaptı
Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

Filipinler'in kuzeyinde Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Filipinler'in kuzeyinde Doksuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Filipinler'in kuzeyinde karaya ulaşan Doksuri tayfunu nedeniyle en az 2 kişi öldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet