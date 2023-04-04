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Dünya

Filipinler'in kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in kuzeyindeki Catanduanes eyaletinin Viga bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Nuri Aydın  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Filipinler'in kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Viga'nın 120 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6,2 büyüklüğündeki deprem 45 kilometre derinlikte meydana geldi.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

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