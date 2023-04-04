Filipinler'in kuzeyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'in kuzeyindeki Catanduanes eyaletinin Viga bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ankara
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Viga'nın 120 kilometre doğusu olduğunu açıkladı. 6,2 büyüklüğündeki deprem 45 kilometre derinlikte meydana geldi.
İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.