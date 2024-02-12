Dolar
30.71
Euro
33.06
Altın
2,022.03
ETH/USDT
2,487.80
BTC/USDT
47,936.00
BIST 100
9,114.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti. -VTR- Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için memleketi Kütahya'da cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Filipinler'in güneyindeki heyelanda ölenlerin sayısı 68'e çıktı

Filipinler'in güneyinde 6 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Salih Okuroğlu  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Filipinler'in güneyindeki heyelanda ölenlerin sayısı 68'e çıktı

Ankara

Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Belediye Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisinden, ülkenin güneyindeki Masara köyünde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, toprak kaymasının etkili olduğu bölgelerden 14 cesedin daha çıkarılmasıyla ölü sayısının 68'e çıktığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, toprak kaymasının meydana geldiği 6 Şubat'tan bugüne 32 kişinin yaralı kurtarıldığı, 51 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 1100'den fazla ailenin afet bölgesinden tahliye edildiği aktarıldı.

Son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması

Davao de Oro eyaleti yetkililerinden Edward Macapili, yaptığı açıklamada, afetin "son 10 yılda bölgede yaşanan en ciddi toprak kayması" olduğunu vurguladı.

Arama kurtarma çalışmalarının ne kadar süreceğine dair henüz bir zaman çizelgesi belirlemediklerini belirten Macapili, toprak kayması nedeniyle bazı yerleşim yerlerini kaplayan toprak ve moloz yüksekliğinin 50 metreye kadar çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Özkardeş'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı kabul etti

Benzer haberler

Filipinler'in güneyindeki heyelanda ölenlerin sayısı 68'e çıktı

Filipinler'in güneyindeki heyelanda ölenlerin sayısı 68'e çıktı

Çin ile Filipinler arasında Güney Çin Denizi'ndeki gerilim çok taraflı çatışma riski taşıyor

Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Düzce'de heyelan nedeniyle 4 köy ve 2 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet