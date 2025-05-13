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Dünya

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı.

13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Negros Adası

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 02:55'de faaliyete geçtiğini açıkladı.

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Bölgedeki izleme kameraları, yanardağdan yükselen lav ve kül bulutlarının gökyüzüne doğru yükseldiği anı kaydetti.

Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından yanardağa yönelik alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltilmişti.

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