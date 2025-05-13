Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı.
Negros Adası
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 02:55'de faaliyete geçtiğini açıkladı.
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Bölgedeki izleme kameraları, yanardağdan yükselen lav ve kül bulutlarının gökyüzüne doğru yükseldiği anı kaydetti.
Kanlaon Yanardağı, Haziran ve Aralık 2024'te faaliyete geçmişti. Patlamaların ardından yanardağa yönelik alarm seviyesi 2'den 3'e yükseltilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.