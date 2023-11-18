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Dünya

Filipinler'deki depremde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Filipinler'in güneyindeki Burias bölgesinde dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Saadet Firdevs Aparı  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Filipinler'deki depremde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Ankara

Şinhua ajansının haberine göre, Filipinler afet ajansı, depremde ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 2 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi Direktörü Edgardo Posadas, depremden etkilenen bölgelerde en az 450 kişinin tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Burias'ın güneybatısında yerel saatle 08.14'te 6,7 büyüklüğünde sarsıntı olduğunu açıklamıştı.

Deprem nedeniyle bölgedeki bazı binalarda hasar meydana gelirken, kısmi elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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