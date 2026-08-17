Filipinler'de etkili olan tropikal siklon ve muson yağmurları sebebiyle 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler'de tropikal siklon ve muson yağmurları nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti Filipinler'de etkili olan tropikal siklon ve muson yağmurları sebebiyle 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Ofisi yetkilisi Diego Mariano, gazetecilere ülkede etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ve muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Halihazırda 523 tahliye merkezinde 24 binden fazla kişinin barındığını belirten Mariano, 5 milyondan fazla kişinin hava olaylarından olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Mariano, tropikal siklon ve muson yağmurlarının yol açtığı olaylarda ülke genelinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını, bir kişinin kaybolduğunu ifade etti.