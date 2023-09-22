Dolar
27.17
Euro
28.95
Altın
1,926.68
ETH/USDT
1,595.60
BTC/USDT
26,586.00
BIST 100
8,007.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filipinler'de Taal Yanardağı çevresinde volkanik duman görülmesi üzerine uyarı yapıldı

Filipinler, başkent Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı çevresinde görülen volkanik duman nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanlarına uyarıda bulundu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Filipinler'de Taal Yanardağı çevresinde volkanik duman görülmesi üzerine uyarı yapıldı

Ankara

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), etrafında volkanik duman görülen Taal Yanardağı'nın harekete geçme riskinden dolayı açıklama yaptı.

Açıklamada, yanardağ çevresinde volkanik duman görülmesi üzerine 5 seviyeli alarm sisteminde 1'inci seviye uyarı yapıldı.

Volkanik dumanın sülfür dioksit (SO2) içerdiği kaydedilen açıklamada, dumana maruz kalmanın gözlerde tahrişe yol açtığı ve solunum yollarına zarar verdiği ifade edildi.

Ayrıca asit yağmurlarına ilişkin uyarıda bulunulan açıklamada, bölge sakinlerine evden çıkmamaları ve pencereleri kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'de 10'dan fazla aktif volkandan biri.

Ülke, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle 26 Mart 2022'de yaklaşık 1200 kişi tahliye edilmişti.

Yetkililer, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine 5 aşamalı uyarı sisteminde alarm seviyesini 3’e çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da devrilen enerji içeceği yüklü tırın kupası havaya kalktı
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Adalet Bakanı Tunç: Diyarbakır annelerimizin bu mücadelesine destek olmaya her daim devam edeceğiz
Bahçelievlerde durakta bekleyenlere çarparak 2 kişinin ölümüne neden İETT şoförüne dava açıldı
Osmaniye'de astsubayı şehit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

Filipinler'de Taal Yanardağı çevresinde volkanik duman görülmesi üzerine uyarı yapıldı

Filipinler'de Taal Yanardağı çevresinde volkanik duman görülmesi üzerine uyarı yapıldı

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet