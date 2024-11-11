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Dünya

Filipinler'de etkili olan Toraji Tayfunu nedeniyle 2 bin 500 mahallenin tahliyesine karar verildi

Filipinler İçişleri Bakanı Juanito Victor "Jonvic" Remulla, ülkede etkili olan Toraji Tayfunu nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 mahallede tahliye kararının alındığını açıkladı.

Aynur Şeyma Asan  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Filipinler'de etkili olan Toraji Tayfunu nedeniyle 2 bin 500 mahallenin tahliyesine karar verildi

Ankara

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre meteoroloji bürosu, Aurora bölgesinde karaya vuran Toraji Tayfunu'nun yol açtığı rüzgarların hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Remulla, tayfun nedeniyle sel ve toprak kayması riski bulunan bölgelerdeki 2 bin 500 mahallenin tahliye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Yetkililer, Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Toraji Tayfunu'nun etkisinin yarın azalması bekleniyor.

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