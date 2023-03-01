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Dünya

Filipinler'de 5 kişiyi taşıyan tıbbi helikopter kayboldu

Filipinler'de bir hasta ve bir hemşire de dahil olmak üzere beş kişiyi taşıyan bir tıbbi helikopterin kaybolduğu bildirildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 01.03.2023
Filipinler'de 5 kişiyi taşıyan tıbbi helikopter kayboldu

Ankara

Sivil havacılık yetkilileri, pilot, hasta, iki refakatçi ve bir hemşirenin bulunduğu helikopterin Palawan bölgesindeki bir hastaneye uçarken kaybolduğunu, havadan ve denizden arama başlatıldığını söyledi.

Kayıp helikopterdeki hemşire dışında herkesin Filipinli olduğu kaydedildi.

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