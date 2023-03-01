Filipinler'de 5 kişiyi taşıyan tıbbi helikopter kayboldu
Filipinler'de bir hasta ve bir hemşire de dahil olmak üzere beş kişiyi taşıyan bir tıbbi helikopterin kaybolduğu bildirildi.
Ankara
Sivil havacılık yetkilileri, pilot, hasta, iki refakatçi ve bir hemşirenin bulunduğu helikopterin Palawan bölgesindeki bir hastaneye uçarken kaybolduğunu, havadan ve denizden arama başlatıldığını söyledi.
Kayıp helikopterdeki hemşire dışında herkesin Filipinli olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.