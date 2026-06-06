Fildişi Sahili'nin kıyılarında çekilen görüntüler, bölgedeki yaşamın iki farklı yüzünü aynı karede buluşturuyor; bir yanda sahilde oyun oynayan ve gülümseyen çocuklar, diğer yanda kıyıya vuran plastik şişeler ve atıklar dikkati çekiyor.

Fildişi Sahili'nin doğal güzelliğine plastik atıklar gölge düşürüyor Fildişi Sahili'nin kıyılarında çekilen görüntüler, bölgedeki yaşamın iki farklı yüzünü aynı karede buluşturuyor; bir yanda sahilde oyun oynayan ve gülümseyen çocuklar, diğer yanda kıyıya vuran plastik şişeler ve atıklar dikkati çekiyor.

Afrika kıtasının batı kısmında yer alan Fildişi Sahili, Atlas Okyanusu kıyısındaki 515 kilometrelik sahil şeridiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Ekvator bölgesine yakınlığı nedeniyle sürekli nemli ve yağışlı iklime sahip Fildişi Sahili'nde insanlar, Atlas Okyanusu'nda serinliyor.

Doğal güzellikleri ve uzun sahil şeridiyle öne çıkan ülkede çevre kirliliği sorunu da birçok bölgede kendini hissettiriyor. Özellikle nüfusun yoğun olduğu kıyı kesimlerinde plastik atıkların denize ulaşması, çevre açısından önemli bir sorunu gözler önüne seriyor.

Dalgalar, plastik atıkları taşıyor

Sahilde oynayan çocukların neşesi ve enerjisi objektiflere yansırken birkaç metre ötedeki atık yığınları, bölgenin karşı karşıya bulunduğu kötü tabloyu gözler önüne seriyor. Çocukların oyun alanına dönüşen sahilde aynı zamanda plastik kirliliğinin de etkileri görülüyor.

Metrelerce yükseğe ulaşan dalgalar, yalnızca suyu değil plastik atıkları da taşıyarak kıyıya vuruyor.

Çocukların umut dolu bakışları ile kıyıya vurmuş plastik atıklar tezat oluşturuyor.

Fildişi Sahili'nin Atlas Okyanusu kıyısında oynayan çocuklar, bölgenin canlı ve umut dolu yüzünü yansıtırken sahili kaplayan plastik şişe ve diğer atıklar, çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Aynı karede hem yaşamın neşesi hem de insanlığın çevrede bıraktığı izler yer alıyor.