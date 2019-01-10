İtalyan otomotiv devi Fiat, bazı dizel araç modellerinde emisyon oranlarını hileli gösterdiği suçlamasına karşı ABD hükümetine 305 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

WASHINGTON

İtalyan otomobil devi Fiat, ABD'de ürettiği bazı dizel araç modellerinde motorlarının karbon emisyon testlerinde düşük değerler vermesi için hileli yapıldığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmada adli uzlaşma yoluna gitti.

ABD Adalet Bakanlığı ile Çevre Koruma Ajansından yapılan açıklamada, şirketin emisyon hilesi iddialarına karşı federal makamlarla vardığı uzlaşma kapsamında Amerikan hükümetine 305 milyon dolar para cezası ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şirketin ayrıca Kaliforniya eyaletine 19 milyon dolar, bireysel kullanıcıların açtığı davalar içinse 280 milyon dolar ödeyeceği ifade edildi.

Uzlaşma kapsamında ayrıca şirketin 2014-2016 yıllarında, Chrysler ortaklığına bağlı olarak ürettiği Jeep marka 4 çekerli dizel araçlar ile Ram marka dizel kamyonetleri geri çağırarak motorlarındaki hatayı düzeltmesi talep edildi.

Yetkililer şirketin ürettiği yaklaşık 100 bin dizel aracın motorlarında laboratuvardaki emisyon testleri sırasında düşük değerler vermesini sağlayan ancak yol şartlarında devre dışı kalan hileli bir mekanizmanın varlığını tespit etmişti.

Şirket söz konusu mekanizmanın hile amacı taşımadığını savunmuştu.



Muhabir: Emre Aytekin



