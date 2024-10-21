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Dünya

FETÖ mensupları, elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftlikte toplanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

Hakan Çopur  | 21.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
FETÖ mensupları, elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftlikte toplanıyor Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Pennsylvania

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

Diğer evde hareketlilik yok

Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.


Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

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