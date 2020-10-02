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Dünya

Fetih'in Merkez Komitesi İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onayladı

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin Merkez Komitesi, yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onayladı.

Ali Semerci   | 02.10.2020
Fetih'in Merkez Komitesi İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onayladı

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Fetih'in Merkez Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın başkanlığında Ramallah'ta toplandı.

Toplantı sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, hareketin Merkez Komitesi üyeleri Cibril er-Rucub, Ruhi Fettuh ve Azzam el-Ahmed'in, toplantıda, Hamas ile İstanbul'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaların oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.

Ulusal ortaklığın, geri dönüşü olmayan stratejik bir seçim olduğu aktarılan açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeki siyasi sistemin tüm bileşenlerinde bu ortaklığı geliştirmenin zorunlu olduğu vurgulandı.

Merkez Komite, toplantı sırasında Rucub, Fettuh ve Ahmed'e seçimle ilgili kararnameleri mümkün olan en kısa sürede çıkarmak için çalışmaya devam ederek seçim sürecini olgunlaştırma yetkisi verdi.

Geçen hafta İstanbul'da Fetih Hareketi ile Hamas heyetleri arasında görüşmeler yapılmış, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması ve seçimler gibi konular ele alınmıştı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran, görüşmelerle alakalı yaptığı açıklamada, Fetih hareketiyle önemli noktalarda uzlaşıya vardıklarını duyurmuştu.

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