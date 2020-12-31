Euro
9.07
Dolar
7.39
BIST 100
1,479.91
Altın
1,894.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç

Fetih Hareketi, "Filistin-İsrail çatışmasının, uluslararası hukuk ve uluslararası meşru kararlara uygun şekilde çözülmesi, bölge ülkeleri ve dünyada güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik doğru başlangıç." açıklamasında bulundu.

Halime Afra Aksoy   | 31.12.2020
Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç

Ramallah

Fetih Hareketi, uluslararası hukukun ve uluslararası meşru kararların, barışın sağlanması ve İsrail-Filistin çatışmasına çözüm için doğru başlangıç olduğunu bildirdi.

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi, hareketin 56'ncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, "Filistin-İsrail çatışmasının, uluslararası hukuk ve uluslararası meşru kararlara uygun şekilde çözülmesi, bölge ülkeleri ve dünyada güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik doğru başlangıç" ifadesi kullanıldı.

Fetih Hareketi, uluslararası toplumu; daha adil ve eşit olmaya, dünyanın diğer ülkeleri gibi Filistin halkının da kendi devletlerinde özgürlük, onur ve bağımsızlık haklarını tanımaya çağırdı.

Açıklamada, Filistin meselesinin, Arap ulusunun kurtuluşu, uyanışı, birliğini ve saygınlığını yeniden kazanmasının adresi olduğu vurgulandı. Ayrıca Arap dünyasına Arapların maslahatlarına ve temel meselesi olan Filistin meselesine bağlı kalmaları çağrısında bulunuldu. 

Filistin silahlı direnişinin 1965'te başlamasıyla tarihi bir aşamanın çizildiği; Filistin halkının inisiyatifi yeniden ele geçirdiği, bağımsız ulusal kararlarını ve kaderini tayin hakkını ele aldığı kaydedildi.

Hareketin, 1948'deki Nekbe'de (Büyük Felaket) yaşanan adaletsizliğe yanıt olarak kurulduğu aktarılan açıklamada, böylece Filistin halkının kurtuluş mücadelesinde ön saflarda yer almasının, Filistin meselesi ile kaderini tayin konularında karar mercisi olmasının hedeflendiği ifade edildi.

Filistin halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması başta olmak üzere devrimin başlangıç noktası olan hedefler ve dayanakların sadece taktiksel değil aynı zamanda ulusal ve değişmez bir taahhüt olduğu aktarıldı.

Açıklamanın son bölümünde "Fetih Hareketi, 1965 yılındaki devrimiyle yola çıktığı aynı kararlılık ve azimle; hedeflerine ulaşmak için mücadeleye devam edecektir." mesajı yer aldı.

İsrail işgaline karşı kurulan ilk Filistin direniş hareketlerinden biri olan Fetih Hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat'ın önderliğinde kuruldu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarında yeniden artış başladı
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kanada'da Kovid-19 ölümleri 15 bini geçti
ABD'de Kovid-19 rakamları 2021 öncesi yeni seviyelere çıktı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak

Benzer haberler

Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç

Fetih Hareketi: Uluslararası meşru kararlar İsrail'le barışın sağlanması için doğru başlangıç

Hamas İsrail'in tramvay ve metro projesini 'yeni bir sömürge projesi' olarak tanımladı

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın partisinde kan kaybı sürüyor

Üçüncü kez karantinaya giden İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Üçüncü kez karantinaya giden İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
ABD’deki tutuklu İsrail ajanı 35 yıl sonra İsrail’e geldi

ABD’deki tutuklu İsrail ajanı 35 yıl sonra İsrail’e geldi
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü