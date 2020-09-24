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Dünya

Fed yetkililerinden ekonomik toparlanma için 'daha fazla destek' çağrısı

Fed Başkanı Powell, Kongre ve Fed'den destek gelmesi halinde ekonomik toparlanmanın daha hızlı olacağını ifade etti.

Dilara Zengin   | 24.09.2020
Fed yetkililerinden ekonomik toparlanma için 'daha fazla destek' çağrısı

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre ve Fed'den destek gelmesi halinde ekonomik toparlanmanın daha hızlı olacağını ifade etti.

Powell, ABD Temsilciler Meclisinin Koronavirüs Krizi Alt Komitesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemlere ilişkin sunum yaptı ve Temsilciler Meclisi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Ekonomide kaydedilen ilerlemeye rağmen milyonlarca kişinin hala işsiz olduğuna işaret eden Jerome Powell, "gidecek çok yol olduğunu" söyledi.

Powell, "Hem Kongre'den hem de Fed'den destek gelirse iyileşme daha hızlı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok borçlunun da bu programlardan yararlanacağını aktaran Fed Başkanı Powell, "Ancak diğerleri için geri ödemesi zor olabilecek bir kredi çözüm olmayabilir ve bu durumda doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabilir." ifadesini kullandı.

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles da Uluslararası Bankacılar Enstitüsünün bir etkinliğinde, ekonominin halen daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Quarles, "Güçlü bir toparlanmanın başlangıcını görmemize rağmen, iyimser tahminler bile bu şoktan tamamen kurtulmanın uzun zaman alacağını gösteriyor." değerlendirmesi yaptı.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ekonominin "sağlam" bir şekilde toparlandığını ama hala "derin bir çukurun içinde olunduğunu" söyledi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren ise Boston Ekonomi Kulübünde yaptığı konuşmada, diğer yetkililere kıyasla ekonomiye ilişkin daha az iyimser olduğunu bildirdi.

Rosengren, "Çok ihtiyaç duyulduğuna inandığım ilave desteğin yakın zamanda gerçekleşmesi olası görünmüyor." ifadesini kullandı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da ekonomik görünüm için mali desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

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