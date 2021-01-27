Euro
8.94
Dolar
7.38
BIST 100
1,467.00
Altın
1,844.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fed politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Dilara Zengin   | 27.01.2021
Fed politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine araştırma yapmak zorundayız
Sağlık Bakanı Koca: Yarın sabahtan itibaren 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamaya başlayacağız
74. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 489 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fed politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

Fed politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

Fed'in enflasyon ve istihdam vurgusuna devam etmesi bekleniyor

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalarda haftaya Fed'in faiz kararı takip edilecek

Küresel piyasalarda haftaya Fed'in faiz kararı takip edilecek
Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı