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Dünya

Fed politika faizini sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

Dilara Zengin   | 05.11.2020
Fed politika faizini sabit bıraktı

Washington DC

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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