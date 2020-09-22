Euro
8.99
Dolar
7.64
BIST 100
1,087.03
Altın
1,918.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fed Başkanı Powell'dan ekonomik toparlanma için 'tüm araçları kullanma' kararlılığı

Fed Başkanı Powell, "Araçlarımızı, toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonomiye verilen kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün kullanmaya kararlıyız." dedi.

Dilara Zengin   | 22.09.2020
Fed Başkanı Powell'dan ekonomik toparlanma için 'tüm araçları kullanma' kararlılığı

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Fed, Başkan Powell'ın 22 Eylül'de Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.

Söz konusu sunumda Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler hakkında bilgilendirmede bulunan Powell, Fed'in salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için çalıştığını bildirdi.

"Ekonominin önündeki yol oldukça belirsiz"

Powell, "Araçlarımızı, toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonomiye verilen kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Ekonominin ikinci çeyrekte yaşadığı daralmanın ardından toparlanma göstermeye başladığına işaret eden Powell, "Birçok ekonomik gösterge, belirgin bir iyileşme göstermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını yineleyerek ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Ekonomiyi ihtiyaç duyulduğu sürece destekleme vurgusu

Fed Başkanı Powell, "Ekonominin önündeki yol, virüsün kontrol altına alınmasına ve hükümetin her düzeyinde alınan politika önlemlerine bağlı olacaktır." ifadesini kullandı.

Mart ayından bu yana güçlü önlemler aldıklarını anımsatan Powell, bu önlemleri daha geniş finansal koşulları desteklemek, hane halkı, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için aldıklarını aktardı.

Powell, "Ekonomimiz bu zor dönemden tamamen toparlanarak çıkacaktır. Ekonomiyi ihtiyaç duyulduğu sürece desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok
Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı

Benzer haberler

Trump: Bolton'ı dinleseydim şu anda 5. dünya savaşındaydık

Trump: Bolton'ı dinleseydim şu anda 5. dünya savaşındaydık

Fed Başkanı Powell'dan ekonomik toparlanma için 'tüm araçları kullanma' kararlılığı

Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi

DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok

DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin ilk gününde sosyal mesafesini koruyan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti
Lufthansa uçak filosunu küçültecek, daha fazla çalışanın işine son verecek

Lufthansa uçak filosunu küçültecek, daha fazla çalışanın işine son verecek