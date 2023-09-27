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Dünya

FBI, Menendez'in suçlandığı rüşvet olayına Mısır istihbaratının karışıp karışmadığını inceliyor

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), New Jersey Senatörü Bob Menendez’in suçlandığı rüşvet ve yolsuzluk iddialarına Mısır istihbarat servislerinin karışıp karışmadığını araştırdığı belirtildi.

İslam Doğru  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
FBI, Menendez'in suçlandığı rüşvet olayına Mısır istihbaratının karışıp karışmadığını inceliyor

New York

NBC’nin konudan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, FBI’ın başlattığı karşı istihbarat soruşturmasının, Menendez’e yöneltilen federal yolsuzluk davasına ek olduğu kaydedildi.

FBI’ın soruşturmasında Mısır istihbarat servislerinin, eşini kullanarak Menendez’e erişim sağlayıp sağlamadığı, aynı zamanda senatör ve eşine yöneltilen rüşvet iddialarında dahli olup olmadığının incelendiği ifade edildi.


"Senatörlük makamını kullanarak yolsuzluk" suçlaması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.

Federal savcılar, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.

Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar ve satışlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan askeri yardımlar ile Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.

Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.

Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyor.

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