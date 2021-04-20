Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın
Depoda, etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.
İstanbul
Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, kimyasal maddelerin tutulduğu Kumkapı’daki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.