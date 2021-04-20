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Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
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Dünya

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

Depoda, etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.

İlyas Kaçar,Halil Demir   | 20.04.2021
Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın

İstanbul

Fatih'te kimyasal maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, kimyasal maddelerin tutulduğu Kumkapı’daki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Depoda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenildi.

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