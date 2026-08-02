Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi

EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü devam ediyor.

30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73 bin 500 düzensiz göçmenin Sebte'den Fas'a döndüğü tahmin ediliyor.

El Pais gazetesinin haberine göre Sebte kenti yetkilileri, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiğini duyurdu.

Haberde, güvenlik güçlerinin, 30 Temmuz'dan bu yana Sebte'ye giriş yapan düzensiz göçmenlerin döndüğünden emin olmak için kent sokaklarında kontroller yaptığı belirtildi.

Öte yandan, İspanya'nın 31 Temmuz'da kapattığı Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ın dün yeniden açıldığı kaydedildi.

Tarajal Sınır Kapısı'nda da fazla hareketlilik görülmediği belirtilirken sabah saatlerinde 10 kişilik bir grubun yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı ancak İspanyol askerleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.

Fas'ın Fenidek kentinde Sebte'ye yönelik göç dalgasının ardından hayat normale dönüyor

Öte yandan, Kitlesel düzensiz göç krizinin yaşandığı Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinde durum göçmenlerin gönüllü dönüşleriyle kontrol altına alınmaya başladı.

Fenidek'de durumun kademeli olarak normale döndüğü, düzensiz geçiş girişiminin durarak göçmenlerin Fas'a dönüş yaptığı görüldü.

Faslı yetkililerin, Sebte'den dönen göçmenleri memleketlerine nakletmek üzere kentte onlarca otobüs tahsis ettiği belirtildi.

Polis ekipleri düzensiz göçmenlerin Tarajal sınır kapısına yaklaşma girişimlerini engellemek için önlemlerini artırırken, Fas güvenlik güçleri Fenidek sahili boyunca konuşlandırıldı.

Öte yandan, Beni Ensar kenti ile İspanya yönetimindeki Melilla arasındaki sınır kapısında da Akdeniz üzerinden yüzerek yapılacak olası kitlesel göç girişimlerine karşı güvenlik önlemleri takviye edildi.

Söz konusu güvenlik takviyelerinin, düzensiz göç etmek isteyen yüzlerce genç ile Fas güvenlik güçleri arasında sınır kapısında yaşanan arbedenin ardından geldiği aktarıldı.

Haberde, yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a döndüğünün tahmin edildiği, gece boyunca yeni bir düzensiz geçiş girişiminin kaydedilmediği aktarıldı.

İspanya'nın EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü devam ediyor.

Son olarak, Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 73 bin 500'ünün Fas'a döndüğü tahmin edilirken, ölü sayısının 72'ye yükseldiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.