İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas, kente yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin girdiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e çıktığını duyurdu.

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika kıyısına düzensiz göç girişiminde 34 kişi hayatını kaybetti İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) Özerk Şehri'nin Başkanı Juan Jesus Vivas, kente yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin girdiğini ve hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e çıktığını duyurdu.

Vivas, dün itibarıyla Fas'tan kitlesel düzensiz göçmen akınına ilişkin Sebte Meclis Sarayı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

Düzensiz göçmen akınına karşı "geç ve yetersiz" hareket edildiğini savunan Vivas, "Ceuta'da yaşanan durum kesinlikle sürdürülebilir değildir. Tahminler, bu olay neticesinde şehrimize yaklaşık 60 bin kişinin girdiğini gösteriyor. Bu, nüfusun yüzde 70'ine denk gelmektedir." dedi.

Vivas, kente girerken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 34'e çıktığını söyledi.

[1/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [2/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [3/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [4/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [5/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [6/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [7/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [8/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [9/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [10/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [11/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [12/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı × [1/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [2/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [3/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [4/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [5/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [6/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [7/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [8/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [9/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [10/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [11/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı [12/12] Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket eden 800'ü aşkın düzensiz göçmen, yüzerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya çıktı

Kentin yaşadığı baskının ağırlığına işaret eden Vivas, bölge halkının güvensizlik, endişe ve bazı durumlarda "terk edilmişlik hissine" kapıldığını anlattı.

Vivas, siyasi görüşlerin ve partilerin ötesinde bir sorumluluğun olduğunu vurgulayarak, İspanya hükümetine acil eylem çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesine de değinen Vivas, "Ceuta'nın bu krizle yüzleşebilmek için acil bir eylem planına ihtiyacı var. Ceuta'ya kitlesel ve düzensiz bir şekilde gelen kişilerin bir an önce geri dönmesi gerekiyor. Öncelikli hedef budur." diye konuştu.

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İspanya, son 24 saatte 49 binden fazla kişinin Sebte'ye geçtiğinin düşünüldüğünü bildirdi

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, İspanya İçişleri Bakanlığı, Sebte'ye giren düzensiz göçmenlere dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Sebte'ye yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 bini aştığının düşünüldüğü belirtildi.

İspanya hükümeti, Melilla'da Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ı kapattı

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'ye göre hükümet, düzensiz göçmenlerin ülke topraklarına kitlesel giriş girişimi üzerine, Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'da, Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ı kapattı.

Bir polis kaynağı, RTVE'ye yaptığı açıklamada, olaylarda hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının 19'a yükseldiğini belirtti.

Melilla Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jose Imbroda, Cadena COPE radyo kanalına verdiği demeçte, özerk kente "yaklaşık 300 ila 400" kişinin yasa dışı şekilde giriş yaptığını söyledi.

Sınırdan şehre giriş girişimlerinin hem kara sınırından hem de deniz yoluyla yapıldığını aktaran Imbroda, yetkililerin, durumu Fas jandarmasının işbirliğiyle kontrol altına aldığını kaydetti.

Melilla'daki bir hükümet sözcüsü, sınırın kapatıldığını doğrulayarak, güvenlik güçlerinin operasyonları devam ettiği sürece bu durumun devam edeceğini belirtti.

Sınır geçişinin ne zaman açılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Fas güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin Sebte şehrine ulaşmasını engellemek için önlemler aldı

Fas güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin Sebte'ye ulaşmasını engellemek için Fenidek şehrinde yolları kesti.

Sebte şehri yakınında kalabalıklar oluşurken, düzensiz göçmenlerin sahil şeridinden güvenlik tellerini geçerek Sebte'ye geçmeye çalıştığı görüldü.

Düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak kullandığı Fas'ın Fenidek şehri, İspanya'nın Sebte şehri sınırında bulunuyor.

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Sebte şehrine geçen düzensiz göçmenlerin yarıdan fazlası geri döndü

EFE haber ajansına göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşü sürüyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinden 13.30'a kadar 25 binden fazla göçmenin Sebte'den ayrılarak Fas'a döndüğünü tahmin ediyor.

Çoğunluğunu genç erkeklerin oluşturduğu binlerce düzensiz göçmen, İspanya'da yasal statü elde etme ihtimallerinin bulunmadığını anlamalarının ardından geceyi Sebte'de açık havada geçirdikten sonra cuma günü Fas'a geri dönmeye başladı.

Öte yandan, düzensiz göçmenlerin Fas güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaşmadan, Fenidek sahilini çevreleyen dalgakıranı aşarak veya yüzerek Sebte'ye geçişleri küçük gruplar halinde devam ediyor.

Polis, sınırın hemen yanındaki tepelerde toplanan gençleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalışıyor.

Gece boyunca taş atılması ve araçların ateşe verilmesi nedeniyle sınır bölgesi ulaşıma kapatılırken bölge halen trafiğe kapalı bulunuyor.

Fenidek kentinde kepenkler açılmadı

Fenidek kenti, güne kaos ve çöplerle kaplı sokaklarla başladı. Yüzlerce kişi geceyi sokaklarda geçirirken iş yerlerinin büyük bölümü kepenk açmadı.

Kasaba merkezindeki bir esnaf, EFE ajansına yaptığı açıklamada, "Gerginliğin şiddet olaylarına ve vandalizme yol açmasından endişe ettiğimiz için iş yerimizi açmadık." ifadesini kullandı.

Hollanda, İsveç ve Finlandiya'dan tepki

Düzensiz göçmenlerin Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinden Sebte'ye girmeye çalışması üzerine Hollanda, İspanya'ya destek mesajı gönderirken, İsveç'ten "hızlı hareket edilmesi" çağrısı geldi. Finlandiya ise İtalya'nın, "Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması" talebine destek verdiklerini açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Sebte'deki gelişmeleri "endişe verici" şeklinde nitelendirerek, "İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) sınırlarını korumak için gerekli olanı yapacağına ve Fas'ın da gerekli adımları atacağına güveniyoruz." ifadesine yer verdi.

Berendsen, İspanya ve Fas ile temas halinde olduklarını aktardı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da X'teki paylaşımında, "İspanya durumu kontrol altına almalı ve Schengen Bölgesi içindeki yükümlülüklerini yerine getirmek için hızla harekete geçmeli." ifadesini kullandı.

Kristersson, Sebte'deki gelişmelerin İsveç'in güvenliği ve göç politikasını riske atması halinde hükümetin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Sebte'den gelen görüntüler kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin durumun kontrol altına alınmasına destek olmaları için iki komisyon üyesini görevlendirdiğini duyurdu.

AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in İspanya'yla yakın işbirliği içinde çalıştığını ve kritik noktalara gitmeye hazır olduğunu ifade eden von der Leyen, Brunner'in Frontex aracılığıyla da dahil olmak üzere İspanya’ya yönelik ilave operasyonel desteğin sağlanması üzerinde çalışacağını bildirdi.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın da Fas'taki muhatabıyla temas halinde olduğunu belirten von der Leyen, AB'nin Fas'la yakın ortaklığının somut sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacağına inandığını vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, "Sebte'den gelen görüntüler kabul edilemez. Birliğimize, kurallarımıza uymadan kimsenin giriş yapmasına izin veremeyiz." görüşünü paylaştı.

Tehlikeli geçişlerin derhal durdurulması gerektiğinin altını çizen von der Leyen, "Kaçakçılık şebekeleri dağıtılmalıdır ve geri dönüşler, kurallarımızın izin verdiği ölçüde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

AB: Sebte'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, İspanya'ya ek destek sağlamaya hazırız

AB Komisyonu Sözcüsü, AA muhabirine gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sebte'deki son gelişmelerin farkında olduklarını ve durumu yakından takip ettiklerini belirten AB Komisyonu Sözcüsü, "Düzensiz göçle mücadele etmek, Birliğin dış sınırlarının bütünlüğünü korumak ve yasal çerçevemizin kötüye kullanılmasını önlemek büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun Sebte de dahil olmak üzere İspanya'ya operasyonel ve mali destek sağladığına dikkati çeken AB Sözcüsü, "Ayrıca, Frontex aracılığıyla da dahil olmak üzere ek mali destek ile teknik ve operasyonel destek sağlamaya hazırız." ifadesine yer verdi.

Sözcü, AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in, İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ile temas halinde olduğunu kaydetti.

Sebte'ye yasa dışı yollarla giren kişilerin, yürürlükteki kurallara uygun şekilde hızlı bir biçimde geri gönderilmesini sağlamak ve bu akışlarla mücadele etmek amacıyla Fas ile İspanya arasındaki yakın işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan AB Komisyonu Sözcüsü, Fas'ın önemli ve güvenilir bir ortak olduğunu belirtti.

Sözcü, "Bu tehlikeli yolculukların derhal sona erdirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Fas makamlarıyla yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Finlandiya'dan ise İtalya'nın talebine destek

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise X'ten yaptığı açıklamada, İtalya'nın, "Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması" talebine destek verdiklerini belirtti.

İspanya'nın Schengen sınırını yasa dışı girişlerde korumada "tamamen başarısız" olduğunu savunan Rantanen, "Bu böyle devam edemez. Avrupa'nın tüm ülkeleri (İtalya Başbakanı Giorgia) Meloni'nin teklifini desteklemeli. Dış sınırı koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen ülkeler Schengen üyesi olamaz." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Madrid maslahatgüzarı, BM Temsilcisinin Sebte açıklamasının ülkesini temsil etmediğini savundu

İsrail'in Madrid Büyükelçiliği maslahatgüzarı Erlich, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'un Sebte'deki gelişmelere ilişkin açıklamasının ülkesinin resmi tutumunu yansıtmadığını öne sürdü.

Erlich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Erlich, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon'un konuya ilişkin açıklamasının "İsrail'in resmi pozisyonunu temsil etmediğini" savundu.

Danon ve İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Sebte'deki düzensiz göçmen akışı sonrası sosyal medya hesapları üzerinden karşılıklı atışmıştı.

Danon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya'nın İsrail'i sürekli eleştirdiğini ancak Sebte'deki düzensiz göçmen krizi nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini belirtmişti.

Paylaşımında İspanya'yı hedef alan Danon, "Belki bize ders vermeye devam etmeden önce Afrika'da neden yerleşim bölgeleri kurduğunu dünyaya açıklamasının zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Puente, Danon'un açıklamasına ilişkin, "Görünüşe göre her şey giderek daha net hale geliyor." ifadesini kullanarak, yaşananların arkasında İsrail'in bulunduğunu ima etmişti.

Almanya Başbakanı Merz: İspanya, Sebte'deki durumu bir an önce yeniden kontrol altına almak zorunda

Friedrich Merz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İspanyol hükümetiyle temas halinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Merz, "İspanya, Sebte'deki durumu bir an önce yeniden kontrol altına almak zorunda. Bu nedenle, İspanya'nın düzensiz göçmenleri Avrupa kıtasına almama niyetini memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliğinin (AB) dış sınırlarının korunmasının yasa dışı göçle mücadelede hayati önem taşıdığına dikkati çeken Merz, tüm AB üye devletlerinden bu yükümlülüğü yerine getirmelerini beklediğini bildirdi.

Fas'a düzensiz göçmenleri derhal geri alması çağrısında bulunan Merz, AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in bu konuda destek sözü vermesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Alman Başbakan, haziran ayında kabul edilen geri dönüş yönetmeliğinin artık derhal ve kapsamlı bir şekilde uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Macron'dan "ihtiyaç olması halinde İspanya'ya desteğe hazırız" mesajı

Yerel basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya ile sınır kontrollerinin güçlendirilmesi talimatı verdi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex aracılığıyla dahil gerekli tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

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Fas güvenlik güçleri ile düzensiz göçmenler arasında Sebte sınırında arbede yaşandı

Fas'taki Hespress internet sitesinin haberine göre, Fas'ın Fenidek şehrinden Sebte’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Fas güvenlik güçleri sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve TOMA’larla müdahale etti, göçmenler ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Düzensiz göçmenlerin sınırdaki bazı araçları ateşe verdiği, güvenlik güçlerinin ise olaylara karışan çok sayıda düzensiz göçmeni de gözaltına aldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

Madrid hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.