Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika kıyısına düzensiz göç girişiminde 18 kişi hayatını kaybetti
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra İspanya, son 24 saatte 49 binden fazla kişinin Sebte'ye geçtiğinin düşünüldüğünü bildirdi
Dildar Baykan Atalay, Muhammed Emin Canik, Irmak Akcan
31 Temmuz 2026•Güncelleme: 31 Temmuz 2026
Fotoğraf: Marcos Moreno / AA
ANKARA/İSTANBUL
Yerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 18'i yaşamını yitirdi.
İspanya, son 24 saatte 49 binden fazla kişinin Sebte'ye geçtiğinin düşünüldüğünü bildirdi
Uluslararası basında çıkan haberlere göre, İspanya İçişleri Bakanlığı, Sebte'ye giren düzensiz göçmenlere dair açıklamada bulundu.
Açıklamada, son 24 saat içerisinde Sebte'ye yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 bini aştığının düşünüldüğü belirtildi.
Fas güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin Sebte şehrine ulaşmasını engellemek için önlemler aldı
Fas güvenlik güçleri, düzensiz göçmenlerin Sebte'ye ulaşmasını engellemek için Fenidek şehrinde yolları kesti.
Sebte şehri yakınında kalabalıklar oluşurken, düzensiz göçmenlerin sahil şeridinden güvenlik tellerini geçerek Sebte'ye geçmeye çalıştığı görüldü.
Düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak kullandığı Fas'ın Fenidek şehri, İspanya'nın Sebte şehri sınırında bulunuyor.