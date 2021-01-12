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Dünya

Fas'tan ABD'ye savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesi çağrısı

Fas Ulusal Savunma İdaresinden Sorumlu Bakan Abdullatif Ludi, ABD'ye Fas'ta savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesi ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Khalid Mejdoup,Muhammed Semiz   | 12.01.2021
Fas'tan ABD'ye savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesi çağrısı

Rabat

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Fas Ulusal Savunma İdaresinden Sorumlu Bakan Abdullatif Ludi, Fas'a ziyarette bulunan ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarı Anthony Tata ile bir araya geldi.

Görüşmede Ludi, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin olumlu sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ludi, Tata'ya Fas'ta savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesi ve Fas-ABD askeri iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Görüşmede ayrıca, iki yetkilinin, ABD yönetiminin Fas'ın Batı Sahra bölgesi üzerinde hakimiyetini tanıma kararının önemini vurguladığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da 24 Aralık'ta, Washington'un Batı Sahra'da konsolosluk açma sürecini başlattığını belirtmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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