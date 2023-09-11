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Dünya

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681 oldu

Muhammed Emin Canik  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681 oldu

İstanbul

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Fas medyası, depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.

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