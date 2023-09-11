Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681 oldu
İstanbul
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.
- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
- Türkiye'den Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Fas için AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel hazırlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız
- Fas’taki depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Fas'ta depremden en çok etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Fas medyası, depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.