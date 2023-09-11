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Dünya

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 681'e yükseldi

Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 681'e, yaralıların sayısı 2 bin 501'e yükseldi.

Ammar El Khalfi, Halime Afra Aksoy  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 681'e yükseldi

Rabat

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem sonucu can kaybının 2 bin 681'e, yaralı sayısının ise 2 bin 501'e çıktığı belirtildi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, bugün daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 497 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 476 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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