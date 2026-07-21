Fas'ta yıl başından bu yana çıkan 310 orman yangınında 1850 hektar alan zarar gördü Fas'ta yıl başından bu yana çıkan 310 orman yangınından 1850 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansından yapılan yazılı açıklamada, yıl başından bu yana ülkede meydana gelen yangınlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Ocak-20 Temmuz tarihleri arasında ülkede 310 orman yangınının meydana geldiği ve bu yangınlarda 1850 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Orman yangınlarının sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32 artmasına rağmen yanan alanın yaklaşık yüzde 30 azalarak 2660 hektardan 1850 hektara gerilediği kaydedildi.

Bu düşüşün, ilgili kurumlar tarafından yürütülen önleme ve müdahale sisteminin etkinliğini ortaya koyduğu, yangınların büyük bölümünün erken tespit, hızlı ihbar ve koordineli saha müdahalesi sayesinde başlangıç aşamasında kontrol altına alındığı ifade edildi.

Ajans, 13-19 Temmuz döneminde ülke genelinde çıkan 20 orman yangınında ise toplam 670 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Cezayir’de son orman yangınlarında 6 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu

Cezayir’de son günlerde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldiği kaydedildi.

Cezayir İçişleri Bakanlığından, son günlerde ülkenin bazı vilayetlerinde meydana gelen orman yangınlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangınlarda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yerel yönetimlere, yangınlarda meydana gelen tüm zararların belirlenmesi amacıyla kapsamlı hasar tespit çalışması yürütülmesi talimatı verildiği kaydedildi.

Saha incelemeleri yürüten il komisyonlarının hazırlayacağı raporlar doğrultusunda yangınlardan etkilenenlerin zararının devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Cezayir’in kuzeyindeki geniş bir alanda yaklaşık iki haftadır etkili olan orman yangınlarının, rekor seviyedeki hava sıcaklıkları ile yaşanan yoğun rüzgarların etkisiyle yayıldığı belirtiliyor.