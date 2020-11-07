Fas'ta Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 127'ye yükseldi
Fas'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 4 bin 127'ye yükseldi.
İstanbul
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 4 bin 127'ye yükseldi.
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Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 398 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 127'ye vaka sayısı da 246 bin 349'a ulaştı.
İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 739 artışla 200 bin 954 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.