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Dünya, Koronavirüs

Fas'ta Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 127'ye yükseldi

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 4 bin 127'ye yükseldi.

Hamdi Yıldız,Ali Semerci   | 07.11.2020
Fas'ta Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 127'ye yükseldi

İstanbul

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 4 bin 127'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi ve 5 bin 398 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle salgın kaynaklı can kaybı 4 bin 127'ye vaka sayısı da 246 bin 349'a ulaştı.

İyileşen hasta sayısı ise 3 bin 739 artışla 200 bin 954 oldu.

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