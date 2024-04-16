Fas'ta "İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması" talebiyle gösteri düzenlendi
Fas'ın başkenti Rabat'ta "İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması" talebiyle gösteri düzenlendi.
Rabat
Filistin'i Destekleme ve (İsrail’le) Normalleşmeye Karşı Fas Cephesinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, "Batı ülkelerinin Gazze'de yaşananlar konusundaki sessizliği ve uluslararası kurumların saldırıları durdurmadaki yetersizliğine" tepki gösterildi.
Göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasını talep eden sloganların yanı sıra "Normalleşme ihanettir", "Asla ihanet etmeyeceğiz", "Hayır, hayır normalleşmeye ve ihanete hayır" gibi sloganlar attı.
Gösteride, "Tek ses olun, Gazze'deki soykırımı ve açlığı durdurun" ve "Sınır kapılarını açın" yazılı pankartlar taşındı.
Filistin'i Destekleme ve (İsrail’le) Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi Üyesi Muhammed el-Gafri, gösteride yaptığı konuşmada, Fas halkının Gazze'ye desteğini sürdürdüğünü söyledi.
Filistin halkının kararlılığından övgüyle söz eden Gafri, Filistin halkıyla dayanışmanın devam etmesi çağrısında bulundu.
Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.