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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Fas, Trump'ın sözde barış planının detaylarını büyük dikkatle inceleyecek

Fas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının tüm detaylarını büyük bir dikkatle inceleyeceklerini bildirdi.

Khalıd Mejdoup,Safiye Karabacak   | 30.01.2020
Fas, Trump'ın sözde barış planının detaylarını büyük dikkatle inceleyecek

Rabat

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Trump'ın İsrail-Filistin meselesiyle ilgili açıkladığı vizyonu ilgiyle takip ettiğini aktardı. 

"Bu vizyonun önemi göz önüne alındığında, Fas bunun ayrıntılarını çok dikkatli bir şekilde inceleyecektir." ifadesini kullanan Burita, tarafların anlaşmanın unsurlarını kabul etmesinin, bu planın sürdürülebilirliğini sağlamak için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ülkesinin, İsrail-Filistin meselesine gerçekçi, uygulanabilir, adil ve kalıcı çözüm bulmak için yapıcı bir barış dinamiğinin başlatılması umudu taşıdığını belirten Burita, Trump yönetiminin söz konusu meseleye çözüm bulmak için yürüttüğü barış çalışmalarının takdir edildiğini kaydetti.

Burita ayrıca, Kudüs'ün hukuki statüsünün korunması çağrısında bulundu.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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