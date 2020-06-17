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Dünya

Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliyeye başladı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başladıklarını açıkladı.

Ali Semerci   | 17.06.2020
Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliyeye başladı

Rabat

Mecliste kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Türkiye'deki Faslıları günde 3 uçak seferi düzenlemek suretiyle tahliye etmeye başladıklarını söyledi.

Osmani, tahliye edilenlerin ülkenin kuzeyindeki Tatvan kentinde otellere yerleştirileceğini belirtti.

Tahliye işlemlerine hız vereceklerini ve Türkiye'dekilerin tahliyesinin tamamlanmasının ardından Fransa'ya yöneleceklerini kaydeden Osmani, bugüne kadar 1400 vatandaşın ülkeye getirildiğini aktardı.

Ülkeye getirilenlerin masraflarının tamamının hükümet tarafından karşılandığını ifade eden Osmani, tahliyede hamile kadınlar ve zor koşullardaki insanlara öncelik verdiklerini dile getirdi.

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