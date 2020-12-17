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Dünya

Fas: İsrail ile ilişkilerin ve uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi için prosedürler başlatıldı

Fas, İsrail'le ilişkilerin ve uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerin başlatıldığını açıkladı.

Khalid Mejdoup,Muhammed Semiz   | 17.12.2020
Fas: İsrail ile ilişkilerin ve uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi için prosedürler başlatıldı

Rabat

Fas Başbakanlığı'nın kabine toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fas-İsrail ilişkilerinin ve iki ülke arasındaki uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerin başlatıldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Burita, Fas Krallığı'nın (Fas Kralı'nın şahsında) ülkedeki Yahudi cemaati ve İsrail'deki Fas kökenli Yahudilere karşı "köklerini özel bağlardan alan" duruşunun sabit olduğunu ifade etti.

Fas Kralı 6. Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı telefon görüşmelerini hatırlatan Burita, "Fas, Filistin davasını desteklemek için sahip olduğu mekanizmaları harekete geçirdi. Bu, Fas'ın Orta Doğu'da kalıcı ve adil barışın tesisi için oynayacağı rolü de mümkün kılacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ilişkilerin ve uçak seferlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Fas, geçtiğimiz hafta perşembe günü yayımlanan kraliyet açıklamasıyla, İsrail ile ilişkilerin “mümkün olan en kısa süre içerisinde" normalleşeceğini duyurmuştu. Açıklamada, normalleşmenin Fas'ın Filistin davasındaki duruşunu değiştirmeyeceği de öne sürülmüştü.

Fas ve İsrail ilişkileri, 1993 yılındaki “Oslo” barış süreciyle beraber düşük düzeyde başlamıştı, ancak Rabat, 2002 yılında patlak veren 2’nci İntifada ile beraber ilişkilerini dondurmuştu.

Fas, Mağrip bölgesinde İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdüren tek devlet durumunda. Moritanya 2010’da İsrail ile ilişkilerini kesmişti.

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