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Dünya

Fas Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını şiddetle kınadı

Fas, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasına tepki gösterdi.

Khalid Mejdoup,Hamdi Yıldız   | 26.10.2020
Fas Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını şiddetle kınadı

Rabat

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasındaki ısrar, faillerinin olgunluktan uzak olduklarını gösteriyor." ifadesi kullanıldı. 

İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, kişinin özgürlüğünün, başkalarının özgürlüğü ve inançlarının başladığı yerde bittiği kaydedildi.

"2 milyarı aşkın kişinin dini olan İslamiyet'e hakaret ifade özgürlüğü olamaz"

Açıklamada ayrıca, 2 milyarı aşkın kişinin dini olan İslamiyet'e hakaretin ve kışkırtmaların her ne sebeple olursa olsun ifade özgürlüğü olamayacağı vurgulandı.

Faslıların, "Fransız ürünlerini boykot" etiketiyle cuma günü başlattığı kampanya, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Fikir adamı, akademisyen ve entelektüellerin de aralarında bulunduğu binlerce kişi, sosyal medya üzerinden boykota destek veriyor.

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