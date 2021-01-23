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Dünya, Libya

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita: Libya siyasi diyalog sürecinde umut vadeden gelişmeler yaşanıyor

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya siyasi diyaloglarında çeşitli düzeylerde olumlu ve umut vadeden gelişmeler yaşandığını belirtti.

Khalid Mejdoup,Safiye Karabacak   | 23.01.2021
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita: Libya siyasi diyalog sürecinde umut vadeden gelişmeler yaşanıyor

Rabat

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisini temsilen Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelen 13+13 Komitesinin oturumunun sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Diyaloga katılan Libyalı tarafların ülkedeki üst düzey kurumların yöneticilerinin atanması konusunda anlaşmaya varmasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Burita, diyalog sürecinde çeşitli düzeylerde olumlu gelişmeler yaşandığını ve bu durumun umut vadettiğini aktardı

Burita, ülkesinin iki halk arasındaki bağ nedeniyle Libya krizine çözüm bulmaya çalıştığını vurguladı.

Öte yandan oturumun sonuç bildirgesinde, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisinin ülkedeki üst düzey kurumlara atanacak olan yöneticiler için adaylık başvurularının 26 Ocak-2 Şubat arasında olması konusunda da anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komite, 22 Ocak'ta (dün) ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerini seçme konusunu görüşmek üzere Fas'ın Buznika kentinde bir araya gelmişti.

Komite bugün ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin coğrafi olarak dağıtılması konusunda anlaşmaya vardı.


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