Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas, 'Cezayir sınırının karşılıksız olarak açılmasına hazır olduğunu' açıkladı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, yaptığı açıklamada, "Cezayir sınırını karşılık beklemeden açmaya hazırız. Fas hiçbir zaman komşularına zarar verme niyetinde olmamıştır" yorumunda bulundu.

Khalid Mejdoup,Çağrı Koşak   | 20.12.2020
Fas, 'Cezayir sınırının karşılıksız olarak açılmasına hazır olduğunu' açıkladı

Rabat

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, kapalı olan Cezayir sınırının karşılıksız olarak açılmasına hazır olduklarını belirtti.

Osmani, Şark televizyonuna yaptığı açıklamada, "Cezayir sınırını karşılık beklemeden açmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin "hiçbir zaman komşularına zarar verme niyetinde olmadığını" söyleyen Osmani, Cezayir tarafının hazır olduğu anda sınır kapılarının açılabileceğini kaydetti.

Osmani, Batı Sahra'nın Gergarat tampon bölgesindeki gelişmelere değinerek, yaşanan gelişmelerle ülkesinin Batı Sahra'ya ilişkin tavrını pekiştirdiğini, toprak bütünlüğünün savunulduğunu ve Cezayir'e karşı bir tutumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de 14 Kasım'da, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas ve Cezayir ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçlarken, Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

İki ülke arasındaki inişli çıkışlı ilişkilerde, Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Rabat yönetimi Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir ise Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Londra'da Kovid-19 salgınına karşı dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti
İsrail, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıları ülkeye almayacak
Belçika, İngiltere ile hava ve demir yolu ulaşımını durduruyor
Erkeklerin Kovid-19'dan ölüm riskinin kadınlardan yüksek olduğu bir araştırmayla daha ortaya konuldu

Benzer haberler

Fas, 'Cezayir sınırının karşılıksız olarak açılmasına hazır olduğunu' açıkladı

Fas, 'Cezayir sınırının karşılıksız olarak açılmasına hazır olduğunu' açıkladı

Fas'ta 127 düzensiz göçmen yakalandı

Fas: İsrail ile ilişkilerin ve uçak seferlerinin yeniden gerçekleştirilmesi için prosedürler başlatıldı

ABD'li ve İsrailli yetkililer gelecek salı Fas'a gidecek

ABD'li ve İsrailli yetkililer gelecek salı Fas'a gidecek
Cezayir, terör örgütüne fidye vermekle suçladığı Fransa'ya tepkili

Cezayir, terör örgütüne fidye vermekle suçladığı Fransa'ya tepkili
Fas’ta güvenlik güçleri 'İsrail ile normalleşme' karşıtı gösteriyi engelledi

Fas’ta güvenlik güçleri 'İsrail ile normalleşme' karşıtı gösteriyi engelledi