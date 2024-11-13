Farklı türdeki iklim olayları İtalya'da tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor
İtalya'da son yıllarda düzensiz seyreden ve çoğunlukla mevsim normallerinin dışında gelişen iklim olayları, tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor.
Roma/Milano
Ülkede 2022 yılında başlayıp 2023’ün ilk aylarına kadar süren aşırı kuraklığın ardından son 1,5 yıllık dönemde ise yoğun yağışların etkisini göstermesi, İtalya’yı iklim olaylarından en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.
Son dönemde ülkenin güneyindeki Sicilya ve Puglia kuraklıktan, kuzeydeki Lombardiya ve Emilia Romagna’da ise aşırı yağışlar ve yol açtığı sellerden etkilenirken bu durum, ülke ekonomisinde önemli yer tutan tarımsal üretime negatif olarak yansıdı.
Tüketici Kooperatifinin (Consumatori Coop) internet sitesinde "İklimin alışverişe etkisi" başlığıyla 5 Kasım'da yayımlanan bir yazıda da Puglia Bölgesi’nde kuraklıktan, Sicilya’da yağış azlığından zeytin hasadında düşüşler kaydedildiği, buna karşılık aşırı yağışlara ve dolayısıyla sel felaketlerine maruz kalan Emilia-Romagna Bölgesi'nde ise özellikle armut üretiminin etkilendiği belirtildi.
Söz konusu yazıda, farklı iklim olayları nedeniyle ülkede tarımsal üretimdeki düşüşün devam ettiği ve bu nedenle İtalya’nın, Almanya ile Fransa’nın ardından üçüncü sıraya gerilediği kaydedildi.
İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Milano Sekreteri Paolo Butera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyi ile güneyindeki farklı iklim olaylarına dikkati çekerek "Bu yıl tarım için özellikle zor bir yıldı; yalnızca Lombardiya'da değil; burada hemen hemen tüm ekili ürünlerde yüzde 30-40 kayıplar var, güneyde de farklı sebeplerden dolayı." dedi.
Butera, "Kuzeyde seller yaşadık. Sonbaharın başlangıcından bu yana 240 aşırı iklim olayı kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 80 idi. Güneyde ise son yıllarda hiç görülmemiş bir kuraklık yaşadık. Su rezervleri en düşük seviyede ve Sicilya'nın bazı bölgelerinde zeytin hasadında yüzde 70 ve buğday hasadının da yüzde 70 kadarını kaybettik." diye konuştu.
Lombardiya Bölgesi'nde Cervignano d'Adda'da bir çiftlik işleten Gian Enrico Grugni de tarım arazisindeki ürünleri göstererek, "Ağustos ayında hasat etmemiz gereken mısırı, şimdi hasat ediyoruz. Üretim hem nicelik hem de nitelik açısından çok düşük. Ancak yağmur toprağın işlenmesine izin vermedi. Tohum yatakları her zaman suyla doluydu ve ekimler geç yapıldı. Filizlenen bitkiler aşırı yağışlardan zarar gördü." ifadelerini kullandı.
Grugni, 2022'deki sert kuraklığı ve 2023'teki dolu fırtınalarını anımsatarak, bu yıl da aşırı yağmurlara maruz kaldıklarını anlattı.
Lombardiya Bölgesi'nden de geçen Po nehrinin kıyısında çiftçilik yapan Marco Curtarelli de "Bugün sadece ürünün sağlıklı olup olmadığıyla ilgili sorunlarla değil, aynı zamanda tarlada yaptığımız işin zorluklarıyla da uğraşmak zorundayız çünkü topraklar yağışlar nedeniyle çok ıslak ve ürünü hasat edip toplama merkezlerine götürebilmek için makinelerle tarlalara girmekte zorlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Curtarelli, ocak ayından bu yana 1680 milimetre yağış düştüğü bilgisini vererek aşırı yağış nedeniyle ektikleri mısırların bazılarının kırıldığını, bu kırılan bitkilerin olgunlaşmış koçanın yere değmesine dolayısıyla da hasat edilemez hale gelmesine yol açtığını aktardı.
Curtarelli, "Bu yıl, hem çeşitli tahıl üretimlerinde hem de mısır ve soya gibi ilkbahar mahsullerinde, hava şartlarının elvermesi durumunda, önümüzdeki hafta hasat yapmayı başarabilirsek tüm çiftliğimde 100-150 bin avroluk bir tarımsal üretim kaybım olacak." dedi.
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