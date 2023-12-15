Dolar
29.05
Euro
31.82
Altın
2,041.05
ETH/USDT
2,255.40
BTC/USDT
42,503.00
BIST 100
7,944.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

FAO: Sudan'daki gıda güvenliği durumu korkunç ve endişe verici seviyelere yükseldi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), iç savaşın yaşandığı Sudan'daki gıda güvenliği durumunun son derece korkunç ve endişe verici seviyelere yükseldiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
FAO: Sudan'daki gıda güvenliği durumu korkunç ve endişe verici seviyelere yükseldi

Cenevre

FAO Sudan Temsilci Yardımcısı Adam Yao, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da artan şiddet olaylarının sekizinci ayı geride bıraktığını hatırlatan Yao, "Sudan'daki gıda güvenliği durumu son derece korkunç ve endişe verici seviyelere yükseldi. Bu durum, acil ve toplu eyleme geçmemizi gerektiriyor." dedi.

Yao, Sudan'da 17,7 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu, Darfur, Hartum ve Kurdufan bölgelerinde şiddetli gıda güvensizliğinin yaşandığını kaydetti.

Sudan'daki gıda krizinin, devam eden çatışmalar, artan şiddet, düşük tarımsal üretim, yüksek gıda fiyatları, iklim değişikliğinin etkileri ve yerinden edilme nedeniyle daha da kötüye gittiğini vurgulayan Yao, Sudan halkının her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Sudan iç savaşı

Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde, taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa'da bulunan yavru aslan koruma altına alındı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye bürokrasisi büyük ve güçlü Türkiye için bir imkandır

Benzer haberler

FAO: Sudan'daki gıda güvenliği durumu korkunç ve endişe verici seviyelere yükseldi

FAO: Sudan'daki gıda güvenliği durumu korkunç ve endişe verici seviyelere yükseldi

Sudan'daki kanlı iç savaş yüzünden 8 aydır kardeş kanı akıyor

BM: Sudan'daki savaş 7 milyon kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı

BM Dünya Gıda Programı: Sudan'da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya

BM Dünya Gıda Programı: Sudan'da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya
Sudan 15 BAE'li diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Sudan 15 BAE'li diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
DSÖ: Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme kriziyle karşı karşıya

DSÖ: Sudan dünyanın en büyük yerinden edilme kriziyle karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet