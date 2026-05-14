Fanatik Yahudilerden, provakatif "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'ya baskın

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, onlarca Fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.

İsrail, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'de iş yerlerini kapattı

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Kudüs Valiliği, İsrail makamlarının Eski Şehir ve çevresindeki tüccarlara, iş yerlerini yerel saatle 12.00 itibarıyla kapatmaları talimatı verdiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kapatma ve baskı uygulamalarının, İsraillilerin başlattığı provokatif "bayrak yürüyüşü" ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudiler sabah saatlerinde, söz konusu yürüyüş öncesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı grupların paylaştığı görüntülerde, baskıncı grubun yüksek sesle dualar okuduğu, Aksa'nın doğu bölgesinde dini ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

İsrail'deki aşırı sağcı örgütler, İbrani takvimine göre Doğu Kudüs'ün işgalinin 59. yılı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve Doğu Kudüs'te yapılması planlanan provokatif "bayrak yürüyüşü"ne geniş katılım sağlanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, provakatif yürüyüşe 50 bin İsraillinin katılması bekleniyor.

Aşırı sağcı İsrailliler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla İbrani takvimine göre her yıl provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.