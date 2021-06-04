Euro
10.55
Dolar
8.66
BIST 100
1,432.93
Altın
1,891.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Facebook, Trump'ın sosyal medya hesabını Ocak 2023'e kadar kapalı tutacak

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan Facebook ve Instagram hesaplarının 7 Ocak 2023’e kadar açılmayacağını duyurdu.

Islam Doğru, Dildar Baykan   | 04.06.2021
Facebook, Trump'ın sosyal medya hesabını Ocak 2023'e kadar kapalı tutacak ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı. Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyerek bir konuşma yaptı. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )

New York

Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın "kamu güvenliği riskinin" azalması halinde sosyal medya hesaplarına ancak 7 Ocak 2023’ten sonra geri dönebileceği kaydedildi.

Açıklamada, Trump’ın hesaplarının söz konusu tarihten önce kamu güvenliği için risk oluşturup oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret edilerek, “Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğunu tespit edersek kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve bu risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri paylaşıldı.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını “Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği” gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı.

Trump'tan Facebook yasağına tepki

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, büyük teknoloji firmalarını sert bir dille eleştirerek, "Teknoloji firmalarının bu sensör ve susturmalarının cezasız kalmasına izin verilmemeli, önünde sonunda biz kazanacağız. Ülkemiz bu istismara artık katlanamaz." ifadelerini kullandı.

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan ve Joe Biden'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin "hileli" olduğu iddiasını bir kez daha tekrarlayarak, "Facebook'un kararı, 2020 hileli seçimlerinde bize oy veren 75 milyondan fazla insan için hakarettir." görüşünü paylaştı.

Yaptığı başka bir açıklamada ise Trump, başkanlığı döneminde akşam yemeğinde Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg ve eşini ağırladığını anımsatarak, "Ben Beyaz Saray'a tekrar geldiğimde artık Zuckerberg ve eşi için akşam yemekleri olmayacak." ifadesini kullandı.

Trump ocak 2023'e kadar Instagram ve Facebook'a dönemeyecek

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınının ertesi günü Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.

Daha sonra Twitter, Snapchat ve YouTube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı

Facebook'tan bugün yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın "kamu güvenliği riskinin" azalması halinde sosyal medya hesaplarına ancak 7 Ocak 2023’ten sonra geri dönebileceği kaydedilmişti.

Açıklamada, Trump’ın hesaplarının söz konusu tarihten önce kamu güvenliği için risk oluşturup oluşturmayacağının tekrar ele alınacağına işaret edilerek, “Kamu güvenliği için hala ciddi bir risk olduğunu tespit edersek kısıtlamayı belirli bir süre daha uzatacağız ve bu risk azalana kadar yeniden değerlendirmeye devam edeceğiz.” ifadeleri paylaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sırbistan'da Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının üretimine başlandı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı mart ayından beri ilk kez 6 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'ye çift aşılı ve PCR testi ile gelenler için 'karantinasız giriş' dönemi başladı
Türkiye'den Almanya'ya giden yolcular Kovid-19 negatif test sonucu ibraz etmeleri halinde karantinaya girmeyecek

Benzer haberler

Facebook, Trump'ın sosyal medya hesabını Ocak 2023'e kadar kapalı tutacak

Facebook, Trump'ın sosyal medya hesabını Ocak 2023'e kadar kapalı tutacak

AB'den Facebook'a rekabet soruşturması

Biden, Suriye'de YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için Trump'ın verdiği muafiyeti kaldırıyor

Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı

Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı
Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu

Trump'ın iş bağlantıları hakkında New York'ta yürütülen soruşturma için jüri oluşturuldu
Rusya'dan Facebook'a 26 milyon ruble ceza

Rusya'dan Facebook'a 26 milyon ruble ceza