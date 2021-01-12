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Dünya

Facebook Trump destekçilerinin kullandığı 'çalmayı durdur' içerikli tüm paylaşımları kaldırıyor

Şirketten yapılan açıklamada, kararın seçilmiş başkan Joe Biden'a devredilecek 20 Ocak'taki başkanlık töreni öncesi yanlış bilgilendirmeleri ve şiddete teşvikleri engellemek için bir dizi acil durum önleminin parçası olarak alındığı kaydedildi.

İslam Doğru   | 12.01.2021
Facebook Trump destekçilerinin kullandığı 'çalmayı durdur' içerikli tüm paylaşımları kaldırıyor

New York

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası üzerine destekçileri arasında kullanılan "çalmayı durdur" ifadesi içerikli bütün paylaşımların kaldırılacağını duyurdu.

Şirketin blog sayfasından yapılan açıklamada, bu kararın seçilmiş başkan Joe Biden'a devredilecek 20 Ocak'taki başkanlık töreni öncesi yanlış bilgilendirmeleri ve şiddete teşvikleri engellemek için bir dizi acil durum önleminin parçası olarak alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca iktidar geçişi barışçıl bir şekilde sağlanana kadar sitede siyasi içerikli reklam yasağına devam edileceği bildirildi.

Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongreyi basması olayından sonra Facebook, Trump'ın Facebook ve Instagram'ı kullanmaya devam etmesinin çok riskli olduğunu belirterek başkanın her iki platformdaki hesaplarına önce 24 saat, daha sonra da süresiz engelleme getirdiğini açıklamıştı.

Ülkedeki diğer sosyal medya platformu Twitter da cuma günü Trump'ın hesabını, yaşanan olaylardan sonra "daha çok şiddeti kışkırtma riski" taşıdığı gerekçesiyle kalıcı olarak askıya aldığını bildirmişti.

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